Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.27
USD
27.33
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
14 августа 20, 19:52
В Минске у дома правительства проходит многотысячный митинг
протест
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Несколько тысяч работников Минского тракторного завода объявили забастовку и колонной пришли к Дому правительства на площади Независимости в Минске.
Несколько тысяч работников Минского тракторного завода объявили забастовку и колонной пришли к Дому правительства на площади Независимости в Минске. ОМОН в знак солидарности опустил щиты, протестующие обнимают силовиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Тысячи рабочих Минского тракторного завода прошли маршем в центр города и дошли до здания правительства на площади Независимости. Когда люди прибыли на площадь, Красный костел, расположенный здесь же, начал бить в колокола.

Протестующие скандируют "выходи" и требуют диалога с властью. Там с ними соединилась колонна протестующих против милицейского насилия.

Участники акции решили сесть на землю, чтобы выразить свои мирные намерения.

Читайте также: МВД Беларуси объявило в розыск основателя оппозиционного телеграм-канала Nexta Путило. ФОТО

Охраняющие здание 10 сотрудников ОМОН опустили щиты в знак солидарности с протестующими, участники демонстрации обнимались с ними.

Позднее к зданию правительства прибыли еще 20 омоновцев. Они оттеснили люди на расстояние около 100 метров от здания и просят людей разойтись. Демонстранты отвечают: "Мы везде".

Милиционеры заявляют, что люди могут стоять у здания правительства "сколько хотят", а ОМОН не будет применять силу первым.

Читайте также: Зверства белорусского ОМОНа: жуткие кадры пыток задержанных. ФОТОрепортаж

Спецтехника и водометы уехали с площади Независимости и от Дома правительства.



Демонстрация рабочих МТЗ выдвинулась с завода днем в пятницу после того как они объявили забастовку. К ним прибыл премьер-министр премьер-министр Беларуси Роман Головченко, однако он отказался общаться с бастующими в присутствии журналистов.

Читайте также: В Беларуси выпускают задержанных, они говорят о пытках.Видео
censor.net.ua
Ещё по теме:
Янукович обратился к украинскому народу: ругал Порошенко
Родственники погибших на Майдане пикетируют ОП. ВИДЕО
На Черновол завели еще одно уголовное дело
Дело Майдана: экс-министр обороны заочно арестован
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Тихановская создает Координационный совет по передаче власти
noimageСоздателя Telegram-каналов Nexta объявили в розыск
noimageЗверства белорусского ОМОНа: жуткие кадры пыток. ФОТО
noimageВ Беларуси освободили украинских волонтеров
noimageВ Беларуси выпускают задержанных, они говорят о пытках.Видео
Лента новостей