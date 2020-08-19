Правительство Беларуси сложило полномочия перед Александром Лукашенко, которого Центризбирком РБ объявил на днях переизбранным президентом страны. Постановление об этом от 15 августа опубликовано на беларусском правовом портале и вступило в силу в день его принятия.

Ранее президент РБ поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства, пишет госагентство Белта. Лукашенко заявил, что "в основном правительство сформировано", но "могут быть какие-то нюансы".

Несмотря на революционные настроения в стране и массовость протестов против результатов выборов президента, после неудачной попытки подавить акции недовольных людей жестокими мерами силовиков Лукашенко пытается игнорировать происходящее. Вчера он выступил на митинге бюджетников в свою поддержку, обвинив в происходящем в стране Запад в целом и Украину в частности.

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Несколько минут назад Лукашенко на вертолете прибыл на Минский завод колесных тягачей на юго-востоке столицы, где рабочий коллектив и их коллеги с других предприятий проводят забастовку.

Ранее сегодня лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая была главным оппонентом Лукашенко на выборах, записала видеообращение о том, что готова стать национальным лидером.