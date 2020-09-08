Протесты против ограничений из-за COVID-19 охватили Европу

В мире отмечен рекордный суточный прирост числа диагностированных случаев коронавирусной болезни COVID-19. За 24 часа выявили 304 626 инфицированных. Предыдущий рекорд был поставлен 14 августа, когда за сутки прирост составил 304 351 зараженных.

Украина также бьет рекорды по темпам заболеваемости - уже который день Минздрав сообщает о более двух тысяч новых пациентов с коронавирусом в день. Также вступило в силу обновленное карантинное зонирование. В красную зону попали Ивано-Франковск, Тернополь, Черновцы и ряд других городов.

В Европе, тем временем, растет протестное движение ковид-диссидентов. В Берлине, Лондоне, Брюсселе, Риме и других столицах люди выходят на манифестации против карантинных ограничений, введенных в рамках подготовки ко второй волне. Корреспондент.net рассказывает подробности.

В мире отмечен рекордный суточный прирост числа диагностированных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщил 6 сентября университет Джона Хопкинса. За 24 часа выявили 304 626 инфицированных.

При этом число фиксируемых в сутки смертельных случаев сократилось почти вдвое. Если 14 августа скончались 10 135 инфицированных больных, то за истекшие 24 часа в мире умерли 5637 человек.

На 7 сентября Индия вышла на второе место в мире после США по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, заболевание выявили у более чем 4,2 миллионов жителей страны.

В Бразилии, которая ранее находилась на второй строчке, - свыше 4,13 миллиона пациентов с COVID-19. Лидером остаются США, где по данным института Джонса Хопкинса, 6,2 миллиона инфицированных.

За минувшие сутки в Индии зарегистрировали рекордные 90,8 тысячи заразившихся, второй день подряд показатель превышает 90 тысяч.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 27 289 000. За месяц, с 7 августа, коронавирусом в мире заразились еще восемь миллионов человек - почти треть от всего числа с начала пандемии.

Больше всего случаев заболевания выявили в США - 6,4 миллиона. Следом за ними идут Бразилия и Индия, в которых зарегистрировали по 4,1 миллиона заразившихся.

Скончались от инфекции и осложнений - 882 053 пациента. Больше всего смертей приходится на США - 188,9 тысяч За ними идут те же Бразилия (126,6 тысяч летальных исходов) и Индия (70,6 тысяч).

Россия на четвертом месте по числу инфицированных, их более миллиона человек, и на 12-м месте, по официальной статистике, по числу скончавшихся - 17 820 заболевших умерли.

В десятку стран, в которых выявили больше всего заразившихся, также вошли:

В то же время, перенесли инфекцию и выздоровели - более 18 миллионов человек.

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 2174 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране заболели 138 068 человек. Выздоровели 62 606, из них 379 за сутки. Умерли 2877 (+31 накануне).

Больше всего новых случаев в Киеве (+244), во Львовской (+186), Тернопольской (+165), Черновицкой (+163) и Ивано-Франковской (+161), областях.

В понедельник в Украине вступило в силу обновленное карантинное зонирование. Красный уровень эпидопасности установлен в 29 административно-территориальных единицах, оранжевый - в 89, желтый - в 139.

Отмечается, что установление уровней происходит с учетом эпидемической ситуации в каждой административно-территориальной единице, а именно учитывается количество новых случаев на 100 тысяч населения за 14 дней.

В Брюсселе 6 сентября прошла массовая демонстрация против ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом. Около 350 человек пришли на акции, в том числе, против повсеместного ношения масок.

На плакатах, которые принесли с собой активисты, были такие надписи, как "Я дышу свободно", "Живи своей жизнью, эпидемия закончилась" и "Убитые маской".

Полиция разогнала акцию, поскольку протестующие пришли без масок и не соблюдали социальную дистанцию. В полиции отмечают, что не применяли таких спецсредств, как слезоточивый газ.

В Бельгии ношение масок обязательно для всех лиц старше 12 лет как на государственных, так и и частных территориях. В Брюсселе ношение масок обязательно даже на свежем воздухе, если речь идет о центральных улицах. Штраф за нахождение в таком районе бельгийской столицы без маски составляет 250 евро.

Против масок и других ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса, в Брюсселе в предыдущий раз протестовали 16 августа.

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В субботу более массовые протесты проходили в столицах Италии и Хорватии. В центре Рима в 5 сентября прошла многотысячная акция противников политики правительства Италии по сдерживанию эпидемии коронавируса.

Активисты заявляли о "диктатуре в сфере здравоохранения" и потребовали отмены всех ограничений. Впрочем, некоторые участники акции No Mask все же пришли на нее в масках.

"Мы находимся в состоянии войны, и те, кто нам ее объявил, не щадят никого", - говорится в заявлении организаторов акции.

По данным итальянских СМИ, среди участников демонстрации были водители такси, владельцы отелей, а также представители правоэкстремистских партий. Один из участников демонстративно поджег фотографию папы римского Франциска.