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14 сентября 20, 12:23
За сутки в Беларуси задержали почти 800 протестующих
Беларусь
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В воскресенье в Беларуси было зафиксировано 28 протестных акций. Больше всего людей собралось в Минске – до 15 тысяч, утверждают в МВД.

В Беларуси сотрудники правоохранительных органов задержали 774 человека в ходе протестных акций в воскресенье. При этом число их участников составило около 22 тысяч, сообщила пресс-секретарь МВД страны Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале в понедельник, 14 сентября.


"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 774 гражданина (из них в Минске – более 500). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 544 человека", – говорится в сообщении.


По данным МВД, вчера в Беларуси было зафиксировано 28 протестных акций. Больше всего людей собралось в Минске – до 15 тысяч.

Накануне сообщалось, что в воскресенье в Минске на акцию протеста вышли 150 тысяч человек. Некоторые из них строили баррикады.

В свою очередь силовики перед началом протестов стянули в Минск военную технику. Так, колонна из военной техники, автозаков и машин с колючей проволокой двигалась по проспекту Независимости.
Korrespondent
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