Навальный опубликовал первый пост после отравления. ФОТО

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал первый пост в Instagram после отравления и выхода из комы
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который находился в коме в связи с отравлением боевым веществом из группы "Новичок", опубликовал первый пост в соцсети после происшествия. Пост опубликован в Instagram Навального.
"Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую", - написал политик, прикрепив фотографию к посту.
Утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо на борту самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали. В тот же день он впал в кому. При этом, российские медики отрицали, что это отравление.