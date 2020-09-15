Навальный опубликовал первый пост после отравления. ФОТО

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал первый пост в Instagram после отравления и выхода из комы

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который находился в коме в связи с отравлением боевым веществом из группы "Новичок", опубликовал первый пост в соцсети после происшествия. Пост опубликован в Instagram Навального.

"Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую", - написал политик, прикрепив фотографию к посту.





22 августа российского оппозиционера перевезли в немецкую клинику , врачи которой позже заявили, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок".









7 сентября Алексея Навального вывели из комы.



