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15 сентября 20, 17:01
Навальный опубликовал первый пост после отравления. ФОТО
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Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал первый пост в Instagram после отравления и выхода из комы

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал первый пост в Instagram после отравления и выхода из комы

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который находился в коме в связи с отравлением боевым веществом из группы "Новичок", опубликовал первый пост в соцсети после происшествия. Пост опубликован в Instagram Навального. 

"Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую", - написал политик, прикрепив фотографию к посту.

Утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо на борту самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали. В тот же день он впал в кому. При этом, российские медики отрицали, что это отравление. 

22 августа российского оппозиционера перевезли в немецкую клинику, врачи которой позже заявили, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок".


7 сентября Алексея Навального вывели из комы. 

15 сентября стало известно, что Навальный хочет вернуться в РФ после выздоровления. 
liga.net
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