США и Канада не признали Лукашенко лидером Беларуси

В Вашингтоне не признали легитимность Александра Лукашенко, поскольку результаты президентских выборов в республике были сфальсифицированы. Об этом в среду, 23 сентября, заявил представитель Госдепа США, сообщило агентство ТАСС.

"Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Объявленные результаты были сфальсифицированы и не отражали законность. США не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером Беларуси", - отметил сотрудник Госдепартамента.

Не признала лидером Беларуси Лукашенко и Канада.





- Канада осуждает неанонсированную инаугурацию Лукашенко после сфальсификлваних выборов. Ему не хватает легитимности демократически избранного лидера, - написал в "Твиттере" министр иностранных дел страны Франсуа-Филипп Шампань.

Напомним, в Минске прошла тайная церемония инаугурации Лукашенко. На это белорусский оппозиционер Светлана Тихановская заявила, что она единственный лидер, избранный народом.

Также ряд стран, среди которых Литва, Латвия, Эстония, Словакия, Германия, Канада, Польша, не признали Лукашенко президентом Беларусии.