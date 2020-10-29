В ЕС отреагировали на решение КСУ по декларациям

В Евросоюзе заявили, что предоставление финансовой помощи Украине связано с независимыми, эффективными и свободными от политического давления антикоррупционными органами. Об этом в среду, 28 октября, сказали в Представительстве Евросоюза в Украине на запрос УНИАН.

"Европейский Союз рассматривает институты по борьбе с коррупцией, созданные после Революции достоинства по требованию украинского народа, как важнейший инструмент для превращения Украины и для более тесных политических и экономических связей с ЕС. Огромная помощь ЕС, в том числе финансовая, в разных сферах, соответственно непосредственно связана с антикоррупционными органами, которые работают независимо, эффективно и свободны от политического или иного давления", - отметили в Представительстве ЕС.





Также в заявлении сказано, что если появится запрос от украинской власти, то Евросоюз "будет готов предоставить помощь по избранию путей восстановления необходимой правовой определенности, что было также в случае предыдущих решений Конституционного суда, связанных с антикоррупционными институтами".





Как сообщалось, судьи КС на закрытом заседании признали неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.









В НАПК вчера заявили, что рассмотрение антикоррупционного законодательства в закрытом режиме было нарушением Конституции. Также там отметили, что несколько судей КСУ принимали решения в условиях конфликта интересов, поскольку против них были открыты дела за нарушение закона, который они и отменили.





Также вчера выяснилось, что глава КСУ не задекларировал в Крыму участок, купленный в 2018 годк по российскому законодательству.



