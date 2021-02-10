Спецслужбы Канады: Самолет МАУ могли сбить не случайно

Органы безопасности Канады изучают аудиозапись, где, предположительно, глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было преднамеренным актом.

Сейчас аудиофайл находится на экспертизе у нескольких канадских спецслужб, сообщает CBC News.

Как отмечается, на записи слышно, как человек, опознанный источниками как министр иностранных дел Ирана, на языке фарси с кем-то говорит о вероятных сценариях катастрофы.

В частности, якобы Зариф говорит, что существует "тысяча возможностей" для объяснения того, почему был сбит самолет, включая преднамеренную атаку с участием нескольких "диверсантов".

При этом якобы глава МИД Ирана заявляет о том, что высшее руководство исламской республики и генералитет по ряду причин никогда не раскроют правду об этой трагедии, так как это может угрожать безопасности страны.

По данным издания, специальный советник канадского премьер-министра по делу о расследовании катастрофы рейса PS752 Ральф Гудейл подтвердил, что канадским властям известно об этой записи и что ее копию они получили еще в ноябре 2020 года.

Напомним, министр иностранных дел Канады Жан-Филипп Шампань не верит, что самолет "Международных авиалиний Украины" был сбит в Иране из-за человеческой ошибки.

Как сообщалось, иранские военные сбили самолет украинской авиакомпании 8 января 2020 года двумя ракетами класса "земля-воздух". В результате погибли 176 человек, среди которых 11 украинцев и 63 гражданина Канады.

Власти Тегерана три дня отрицали ракетный удар, но в итоге подтвердили его.

Сначала Иран заявил, что выделит 200 млн евро на компенсации за катастрофу, но потом отказался от этой идеи.