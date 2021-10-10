Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.48
USD
26.36
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
9 октября 21, 19:58
В ЕС и США отреагировали на срыв выборов главы САП
САП
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В посольстве США выступили с резким заявлением из-за задержек с избранием главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
В посольстве США выступили с резким заявлением из-за задержек с избранием главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Европейский Союз и США разочарованы срывом заседания комиссии по отбору руководителя САП и призывают ее без промедления возобновить работу. Об этом говорится в сообщении Посольство США в Украине, которое было обнародовано в субботу, 9 октября.

"ЕС и США очень разочарованы необъяснимыми и неоправданными задержками с избранием главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, ключевого органа в борьбе с коррупцией на высоком уровне", - заявили в посольстве.

Там также призвали отборочную комиссию без промедления возобновить работу.

"Неспособность продвинуться в процессе отбора подрывает работу антикоррупционных органов, созданных Украиной и ее международными партнерами", - говорится в сообщении.

Читайте также: ИЗБРАНИЕ ГЛАВЫ САП: ЗЕЛЕНСКИЙ СДЕЛАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ

Резкое заявление было вызвано тем, что заседание комиссии, которая должна выбрать руководителя САП, не состоялось в субботу из-за отсутствия кворума.

Ранее сообщалось, что послы G7 призвали Киев ускорить судебную реформу. Британский дипломат Мелинда Симмонс заявила, что нынешний темп реформы не способствует реализации необходимых изменений.
Korrespondent
Ещё по теме:
Россия призвала США отказаться от учений в Черном море
В ЕС отреагировали на переворот в Гвинее
Кулеба к ЕС: Не держите Украину на крючке реформ
Комитет Рады одобрил реформу СБУ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ООН закрепила за человеком еще одно фундаментальное право
noimageВ США самолет упал у аэропорта, четверо погибших
Лента новостей