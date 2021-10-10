В ЕС и США отреагировали на срыв выборов главы САП

Европейский Союз и США разочарованы срывом заседания комиссии по отбору руководителя САП и призывают ее без промедления возобновить работу. Об этом говорится в сообщении Посольство США в Украине, которое было обнародовано в субботу, 9 октября.

"ЕС и США очень разочарованы необъяснимыми и неоправданными задержками с избранием главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, ключевого органа в борьбе с коррупцией на высоком уровне", - заявили в посольстве.

Там также призвали отборочную комиссию без промедления возобновить работу.

"Неспособность продвинуться в процессе отбора подрывает работу антикоррупционных органов, созданных Украиной и ее международными партнерами", - говорится в сообщении.

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Резкое заявление было вызвано тем, что заседание комиссии, которая должна выбрать руководителя САП, не состоялось в субботу из-за отсутствия кворума.

Ранее сообщалось, что послы G7 призвали Киев ускорить судебную реформу. Британский дипломат Мелинда Симмонс заявила, что нынешний темп реформы не способствует реализации необходимых изменений.