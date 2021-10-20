Россия шантажирует Европу – лидер Зеленых Германии

Россия шантажирует Европу, чтобы цены на энергоносители росли, заявила претендентка на должность главы МИД Германии, сопредседатель партии Зеленых Анналена Бербок. Об этом сообщает Голос Америки.

"Мы видим, что Россия играет в покер", – заявила Бербок. Наряду с высоким спросом и ограниченным предложением газа она отметила, что Европа слышит от России о сокращении поставок. "Мы не должны позволять себя шантажировать", – подчеркнула Бербок.

Лидер Зеленых напомнила о важности соблюдения законодательства Евросоюза, по которому оператор трубопровода не может быть производителем газа, который по нему транспортируют. Газпром владеет Северным потоком-2 и будет производителем поставляемого по нему газа. Для запуска трубопровода потребуется освободить СП-2 от данного требования.

Россия может воспользоваться повышением цен на газ, чтобы добиться быстрого получения разрешения на запуск СП-2, даже если не будут соблюдены все требования закона, считает Бербок.

В то же время партия СДПГ, которая может стать крупнейшей фракцией в потенциальной коалиции с Зелеными и СвДП, долгое время поддерживала строительство СП-2, несмотря на критику со стороны оппонентов.





Перед этим Газпром снова отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на ноябрь, а также выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности газопровода "Ямал-Европа".





Немецкие регуляторы начали рассматривать заявку Nord Stream 2 AG на сертификацию трубопровода. Заявку на участие в сертификации также подал Нафтогаз.Решение ожидается не раньше января.





После этого одобрить запуск газопровода должна будет Еврокомиссия.





Россия дает понять Европе, что увеличение поставки газа возможно при условии, что европейский регулятор одобрит запуск СП-2, говорят источники Bloomberg.