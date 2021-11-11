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11 ноября 21, 09:29
Блинкен: РФ у границ Украины может повторить ошибку 2014 г
Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба
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Глава Госдепа США Блинкен обеспокоен, что Россия может совершить ошибку 2014 года у границ Украины.

США обеспокоены маневрами российских войск у границы Украины и тем, что РФ может совершить ошибку, попытавшись повторить сценарий 2014 года, когда она оккупировала Крым и часть Донбасса. Об этом заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

По его словам, США обеспокоены активностью РФ у границ Украины, следят за этим очень внимательно и активно консультируются с союзниками и партнерами. Вашингтону не известны намерения России, но он знает ее тактику, отмечает Блинкен.

"Мы обеспокоены тем, что Россия может совершить серьезную ошибку, попытавшись повторить то, что она предприняла еще в 2014 году, когда она сосредоточила силы вдоль границы, перешла на суверенную украинскую территорию и ложно заявила, что это было спровоцировано", – сказал он.

Глава Госдепа также поблагодарил Украину за сдержанность на фоне этой ситуации и провокаций, которые могут исходить со стороны России.

Кулеба отметил, что важны не только правильные заявления, но и действия.

"Мы обсуждали сегодня с госсекретарем Блинкеном не только сообщения и нарративы, которые Россия должна услышать, но и действия, которые она увидит. Это делается не с целью, чтобы спровоцировать Россию или дать ей повод, а для того, чтобы удержать Россию и демотивировать ее от перехода к дальнейшей эскалации", – добавил он.

30 октября 2021-го The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников сообщил, что Россия возобновила наращивание военного присутствия у границ с Украиной, что вызывает обеспокоенность у некоторых официальных лиц в США и Европе. 

Позже издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые это якобы подтвердили. 

Украинская разведка заявляла, что Россия не перебрасывала дополнительные войска, а информацию об этом назвала "элементом психологического давления". Также секретарь СНБО Алексей Данилов отрицает данные об активности российских войск. По данным Минобороны, сейчас у границ и на оккупированных территориях Украины находятся около 90 000 российских военных. 
Кремль отказывается прояснять ситуацию. 

7 ноября пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что у Минобороны нет информации о наращивании российских войск у границы Украины, и остается открытым вопрос, зачем СМИ США распространяют такие данные. 

На следующий день он признал: Россия усиливает "специфические группировки войск" возле границ, но делать выводы преждевременно. 

10 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия готова дать отпор, а паника в СМИ может помочь врагу.
liga.net
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