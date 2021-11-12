Тенденция, как перед захватом Крыма – США

Вашингтон внимательно следит за наращиванием российских войск у границы с Украиной, и официальные лица США проинформировали коллег из Евросоюза о своих опасениях по поводу возможной военной операции России. В США считают, что в нынешней ситуации просматриваются тенденции, как перед оккупацией Россией украинского Крыма. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Как отмечается, США пока не поделились с европейскими правительствами имеющимися у них фактами – это будет сделано после принятия решение о коллективном ответе на агрессию России.
По словам источников Bloomberg, обеспокоенность США по поводу намерений России основана на собранных доказательствах и тенденциях, которые несут отголоски подготовки Путина к оккупации Крыма в 2014 году.
Россия заявляет, что размещение войск на ее территории является внутренним делом, и отрицает какие-либо агрессивные намерения, одновременно обвиняя в провокации США, которые направили военные корабли в Черное море.
Предупреждение США по поводу Украины прозвучало на фоне противостояния между Польшей и Беларусью, а также неопределенности по поводу увеличения поставок российского газа в Европу.
Два представителя администрации США заявили, что Россия организовала миграционный кризис между Беларусью и Польшей и странами Балтии, чтобы попытаться дестабилизировать регион.
Источник Bloomberg, близкий к Кремлю, сказал, что Россия не намерена сейчас начинать войну с Украиной, но Москва должна продемонстрировать готовность применить силу в случае необходимости.
По словам другого российского чиновника, наступление маловероятно, поскольку Россия понимает, что столкнется с сопротивлением, но у них есть "план реагирования на провокации со стороны Украины".
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил журналистам, что у США нет ясного понимания намерений Москвы в отношении Украины.
"Мы обеспокоены тем, что Россия может совершить серьезную ошибку, попытавшись повторить то, что она сделала в 2014 году", – сказал Блинкен.
По данным оборонно-разведывательной компании Janes, недавнее развертывание российских войск было скрытым, часто происходило ночью и осуществлялось элитными наземными подразделениями, в отличие от довольно открытого наращивания сил весной.30 октября 2021-го The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников сообщил, что Россия возобновила наращивание военного присутствия у границ с Украиной. Издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые это якобы подтвердили.
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