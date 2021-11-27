Итоги 26.11: Марафон Зеленского, Батька на границе

Зеленский провел новый марафон с журналистами

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с журналистами 30 изданий, чтобы обсудить итоги экватора своего правления. На пресс-конференции Зеленский сделал резонансное заявление о подготовке государственного переворота с участием Рената Ахметова. Однако, как отметил президент, он в перевороты не верит, как и в участие Ахметова.

Украина не попадает под коллективную оборону НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что принципы коллективной обороны НАТО на Украину не распространяются, но Альянс поддерживает Украину разными способами.

"Украина - это партнер НАТО, это не страна - член альянса. Наша статья о коллективной обороне - 5-я статья [Вашингтонского договора] не распространяется на Украину", - сказал Столтенберг, добавив, что "НАТО и ее страны - члены предоставляют значительную политическую и военную поддержку Украине".

Волна коронавируса закончится к концу года

Волна заболеваемости коронавирусом в Украине спадет к концу года, сообщил главный санврач Игорь Кузин.

"Судя по тенденциям и прогнозам, конец декабря будет действительно эпидемически более спокойным, чем начало ноября. Мы видим, что области, которые находятся в "красной" зоне, будут из нее выходить. Определенные "красные" зоны останутся, но это точно не будет ухудшение эпидситауции. К Новому году волна уже должна выйти за территорию Украины", - заявил он.

Лукашенко приехал к мигрантам на границу

Правитель Беларуси Александр Лукашенко приехал в транспортно-логистический центр возле пункта пропуска Брузги на границе с Польшей, где размещены мигранты.

Лукашенко осмотрел пункт раздачи питания и пообщался с представителями Красного Креста. Беженцы встретили его аплодисментами.

Новый COVID-штамм получил название

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 Всемирная организация здравоохранения назвала греческой буквой Омикрон.

В ВОЗ добавили, что у этого варианта коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд из которых вызывает обеспокоенность". Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, риск заражения этим штаммом является "повышенным".

ОБСЕ не видит признаков концентрации войск РФ

На границе Украины и России чрезмерного скопления российских войск в ОБСЕ не увидели. Также нет и признаков того, что РФ собирается напасть. Об этом заявила действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Швеции Анн Линде.

"Мы не видим никаких признаков в настоящее время", - сказала она.

Линде напомнила, что в апреле Россия проводила запланированные военные учения Запад-2021 и оставила часть военного оборудования.

Эд Ширан посетил Киев

Известный британский певец Эд Ширан приехад в Киев на съемки. Об этом он сообщил в Instagram.

"Спасибо, что принял нас, Киев. Три ночи съемок в прекрасном городе. Украина чудесна", - написал исполнитель под фото, на котором стоит в окружении молодых людей.

Поклонники определили локацию на снимке - территорию корпусов Механико-математического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.