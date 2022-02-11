СМИ узнали, как вел себя Путин на встрече с Макроном

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что тот за три года стал "жестче". Об этом сообщает Reuters в пятницу, 11 февраля.

"Он (Путин - ред.) часами переписывал историю с 1997 года. Он топил собеседника в этих длинных монологах. А президент (Макрон) продолжал возвращаться к злободневным проблемам", - пишет агентство.

Один из источников Reuters добавил, что пять часов переговоров Путина и Макрона заставили их понять, насколько сегодняшний Путин отличался от Путина трехлетней давности. Путин изложил Макрону свою веру в то, что Запад нарушил обязательства перед Россией с 1997 года, когда в НАТО были включены страны бывшего советского блока. Путин назвал это соглашение предательством прежних обещаний Альянса не расширяться. Однако члены НАТО напоминают, что никогда не давали таких обещаний.

Кроме того, Путин назвал Революцию Достоинства в Украине в 2014 году "переворотом" и заявил, что президент Владимир Зеленский контролируется США.

В свою очередь, как уточнил источник, после переговоров с президентом РФ Макрон сказал своей команде, что, когда он принимал Путина во Франции в 2019 году, Путин казался "менее жестким и менее сосредоточенным на истории", чем теперь.

В свою очередь представитель Кремля не ответил на вопросы журналистов о французской оценке душевного состояния Путина.

Агентство отмечает, что встреча с Макроном стала редкой возможностью для западного лидера провести продолжительное время в компании Путина и воочию оценить его душевное состояние. Во время переговоров французский президент находился с Путиным наедине, без помощников и только с одним переводчиком.

"Вы знаете, мы уже 30 лет пытаемся с ними говорить об отказе от определенных действий. В ответ получаем полное игнорирование наших опасений", - заявил Путин после встречи с Макроном.

Переговоры Макрона и Путина прошли 7 февраля и длились более пяти часов. Длинный стол, за которым сидели президенты, стал предметом многочисленных шуток и мемов.

Новый порядок в Европе. Итоги визита Макрона

Добавим, Макрон рассказал президенту США Джо Байдену о своих поездках в Москву и Киев. Он отметил определенный прогресс на пути к безопасности в регионе по итогам переговоров с Путиным и Зеленским.