Байден введет новые санкции за признание Россией террористов

В Белом доме заявили, что ожидали от России признания "республиками" оккупированных районов Донбасса, и теперь президент США Джо Байден подпишет указ о введении новых санкций. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

"Мы ожидали подобного шага со стороны России и готовы немедленно отреагировать", – заявили у Байдена.

Как отмечается, президент США вскоре издаст указ (Executive Order), запрещающий новые инвестиции, торговлю и финансирование со стороны американцев в отношении "так называемых регионов ДНР и ЛНР Украины".

Этот указ также предоставит полномочия налагать санкции на любое лицо, решившее действовать в этих районах Украины, сообщили в Белом доме.

В ближайшее время Госдепартамент и Казначейство США получат дополнительную информацию, а Белый дом объявит о дополнительных мерах, связанных с сегодняшним грубым нарушением Россией международных обязательств.

"Для ясности: эти меры являются отдельными и дополняют быстрые и суровые экономические меры, которые мы готовим в координации с союзниками и партнерами, если Россия продолжит вторжение в Украину", – уточнили в Белом доме.

У Байдена добавили, что продолжают тесные консультации с союзниками и партнерами, включая Украину, о следующих шагах и продолжающейся эскалации со стороны России вдоль границы с Украиной.



