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21 февраля 22, 23:07
Байден введет новые санкции за признание Россией террористов
Байден
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Президент США вскоре издаст указ, запрещающий новые инвестиции, торговлю и финансирование американцами так называемых регионов ДНР и ЛНР Украины

В Белом доме заявили, что ожидали от России признания "республиками" оккупированных районов Донбасса, и теперь президент США Джо Байден подпишет указ о введении новых санкций. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

"Мы ожидали подобного шага со стороны России и готовы немедленно отреагировать", – заявили у Байдена. 

Как отмечается, президент США вскоре издаст указ (Executive Order), запрещающий новые инвестиции, торговлю и финансирование со стороны американцев в отношении "так называемых регионов ДНР и ЛНР Украины".

Этот указ также предоставит полномочия налагать санкции на любое лицо, решившее действовать в этих районах Украины, сообщили в Белом доме.

В ближайшее время Госдепартамент и Казначейство США получат дополнительную информацию, а Белый дом объявит о дополнительных мерах, связанных с сегодняшним грубым нарушением Россией международных обязательств.

"Для ясности: эти меры являются отдельными и дополняют быстрые и суровые экономические меры, которые мы готовим в координации с союзниками и партнерами, если Россия продолжит вторжение в Украину", – уточнили в Белом доме.

У Байдена добавили, что продолжают тесные консультации с союзниками и партнерами, включая Украину, о следующих шагах и продолжающейся эскалации со стороны России вдоль границы с Украиной.

Ранее сегодня, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин признал "независимыми республиками" захваченные Россией территории Донбасса.  

Лидеры ЕС заявили, что Евросоюз даст совместный ответ России на незаконное решение Кремля по Донбассу. 
liga.net
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