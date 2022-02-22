Ряд стран осудили признание "ЛДНР" Россией

Лидеры ряда государств мира осудили решение президента РФ Владимира Путина признать "независимость" "ЛДНР". Свои заявления они обнародовали вечером в понедельник, 21 февраля.

Так, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что подписание указа о признании Россией "ЛНР" и "ДНР" подрывает дипломатические усилия и нарушает суверенитет Украины.

"Сегодняшнее признание президентом Путиным самопровозглашенных "народных республик" на востоке Украины представляет собой явное нарушение международного права и является серьезным ударом по всем дипломатическим усилиям по поиску мирного и политического решения конфликта. Длившиеся годами усилия в нормандском формате и ОБСЕ намеренно и без понятных причин сводятся на нет", - цитирует ее пресс-служба МИД ФРГ.

Представитель главы канадского МИД Мелани Жоли Роберт Олифант, в свою очередь, отметил, что "решение России является нарушением минских соглашений, положений ООН и представляет угрозу стабильности в регионе".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал указ Путина "актом агрессии против Украины" и призвал срочно провести саммит Европейского Союза и ввести санкции.

"Решение о признании самопровозглашенных "республик" является окончательным отказом от диалога и вопиющим нарушением международного права. Это акт агрессии против Украины, за которым должен последовать однозначный ответ в виде немедленных санкций", - написал он в Twitter.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также осудила решение Москвы, назвав это повторением сценария признания Абхазии и Южной Осетии в 2008 году.

"Грузия осуждает признание Россией украинских регионов Донецка и Луганска. Это является повторением сценария 2008 года, который касается оккупации 20% наших территорий. Грузия стоит рядом с президентом Владимиром Зеленским и поддерживает территориальную целостность и мир в Украине", - говорится в ее сообщении в Twitter.

Также с осуждением действий России по "ЛДНР" выступили Молдова, Дания, Румыния, Австрия и другие государства.

В то же время заявления о признании "ЛДНР" следом за Россией обнародовали представители власти Сербии, Сирии, Венесуэлы, Никарагуа.

Напомним, сегодня президент Владимир Путин проводил внеочередное заседание Совета безопасности РФ, на котором обсуждался вопрос Донбасса. Это было связано с обращением главарей "ЛДНР" о признании независимости "республик". Некоторые из выступавших на Совбезе РФ сразу предлагали включить "ЛДНР" в состав России.

Также вечером 21 февраля Путин официально объявил о признании "независимости" "ЛДНР".