Должна ли будет Украина "вернуть США долг" за ленд-лиз?

Американский ленд-лиз не приведет к появлению у Украины "какого-то огромного долга после войны". Об этом Европейской правде сказала временная поверенная США в Украине Кристина Квин.

По ее словам, вопреки названию закона (lend – давать взаймы с процентом, lease – сдавать в аренду. — Прим. ред.), в Вашингтоне не говорят "о том, что Украина должна вернуть все, что получит по этому механизму".

"Идея ленд-лиза в другом. <...> Скажу откровенно, это просто процедура ускорения снабжения оружием. Поэтому, конечно же, ленд-лиз не приведет к появлению у Украины какого-то огромного долга после войны", – заверила Квин.









Арестович считает, что ленд-лиз дает Украине "очень неплохой шанс" нанести России военное поражение.

