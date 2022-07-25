Борис Джонсон планирует прощальный визит в Украину

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует еще один – уже третий с начала великой войны – визит в Украину, утверждает The Telegraph.
Джонсон уйдет с должности 6 сентября и хочет до этого времени еще раз приехать в Украину и увидеться с президентом Владимиром Зеленским.
"Он действительно чувствует бремя ответственности за то, что он больше поддерживал [Зеленского]. Он не может просто уйти, не убедившись, что мир прикроет его спину. Он надеется увидеть его снова, прежде чем уйдет с должности", — рассказал газете один из соратников Джонсона.
Британский премьер был первым западным лидером, отважившимся посетить Киев после начала российского вторжения.Читайте также "Он был энерджайзером". Борис Джонсон уходит: как это повлияет на поддержку Украины