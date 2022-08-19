Что в новом пакете помощи от США

Министерство обороны США объявило, что предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере $775 млн. Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона, сообщает CNN.
Новый пакет включает в себя:
- дополнительный боезапас для HIMARS;
- 16 гаубиц и боеприпасы к ним;
- 1000 Джавелинов;
- оборудование для разминирования;
- 15 беспилотников ScanEagle для разведки целей для украинской артиллерии;
- 40 противоминно-защищенных машин (MRAP), которые позволят передвигаться по заминированным участкам;
- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (ХАРМ);
- 1500 тяжелых противотанковых ракетных комплексов (ракеты TOW) для поражения российской бронетехники;
- дополнительные армейские фургоны Humvees;
- тактические защищенные системы связи;
- подрывные боеприпасы;
- приборы ночного видения;
- тепловизионные системы;
- оптика и лазерные дальномеры.17 августа министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина получит больше военной помощи от США и Норвегии.