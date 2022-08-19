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19 августа 22, 20:53
Что в новом пакете помощи от США
США
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Министерство обороны США объявило, что предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере $775 млн

Министерство обороны США объявило, что предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере $775 млн. Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона, сообщает CNN.

Новый пакет включает в себя:

- дополнительный боезапас для HIMARS;

- 16 гаубиц и боеприпасы к ним;

- 1000 Джавелинов;

- оборудование для разминирования;

- 15 беспилотников ScanEagle для разведки целей для украинской артиллерии;

- 40 противоминно-защищенных машин (MRAP), которые позволят передвигаться по заминированным участкам;

- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (ХАРМ);

- 1500 тяжелых противотанковых ракетных комплексов (ракеты TOW) для поражения российской бронетехники;

- дополнительные армейские фургоны Humvees;

- тактические защищенные системы связи;

- подрывные боеприпасы;

- приборы ночного видения;

- тепловизионные системы;

- оптика и лазерные дальномеры.

17 августа министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина получит больше военной помощи от США и Норвегии.
liga.net
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