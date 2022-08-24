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24 августа 22, 14:44
Генсек НАТО поздравил с Днем Независимости – видео
Столтенберг
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Столтенберг поздравил с Днем Независимости: цитировал стих Шевченко, говорил о победе Украины над Россией и заверял в поддержке

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter поздравил Украину с Днем Независимости, начав речь со стихотворения украинского поэта Тараса Шевченко.

"Не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні її, окраденую, збудять. Ох, не однаково мені", – Столтенберг произнес английскую версию этих строк Шевченко и подчеркнул: НАТО тоже не все равно.

Генсек НАТО отметил, что война РФ против Украины – крупнейший кризис для безопасности Европы со времен Второй мировой. По его словам, украинская армия и народ показали невероятную смелость и упорство.

"Под лидерством президента Зеленского вы – вдохновение для всего мира", – сказал Столтенберг и заверил: украинцы могут рассчитывать на поддержку Альянса столько, сколько потребуется.

"На саммите в Мадриде лидеры четко дали понять: сильная, независимая Украина – жизненно важна для стабильности евроатлантического региона. Украина должна восторжествовать и Украина восторжествует. В ваш День Независимости я желаю вам силы и успеха", – подытожил Столтенберг.

On #Ukraine’s independence day I pay tribute to the brave Ukrainian women & men fighting for their freedom & their country. #NATO has supported Ukraine since its independence & you can continue to count on NATO for as long as it takes. Ukraine will prevail! pic.twitter.com/IYLN5sNH8m

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 24, 2022
liga.net
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