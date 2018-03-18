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18 марта 18, 15:10
Сегодня Землю накроет магнитная буря
магнитные бури
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В воскресенье, 18 марта, Землю накроет магнитная буря, которая станет уже третьей с начала года
Об этом сообщает Gismeteo.

Сегодня прогнозируется слабая магнитная буря, класса G1, однако она тоже способна привести к сбоям в энергетических системах и повлиять на работу спутников и других космических аппаратов, связанных с сетями на земле. При этом на широтах выше 60 градусов будут ожидаться полярные сияния.

Врачи советуют следить за своим артериальным давлением, а при наличии проблем с сердечно-сосудистой системой регулярно принимать соответствующие лекарства.

Следующие ближайшие бури ожидаются тоже в марте – 22 и 26 числа.


Геомагнитные бури являются одним из видов геомагнитной активности. Они вызываются поступлением в окрестности Земли возмущённых потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли. Геомагнитные бури являются проявлением усиления кольцевого тока Земли, постоянно существующего в области радиационных поясов Земли.


Также ученые назвали дни в марте, когда Землю накроет сильнейшая магнитная буря.
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