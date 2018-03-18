Сегодня Землю накроет магнитная буря

Об этом сообщает Gismeteo.





Сегодня прогнозируется слабая магнитная буря, класса G1, однако она тоже способна привести к сбоям в энергетических системах и повлиять на работу спутников и других космических аппаратов, связанных с сетями на земле. При этом на широтах выше 60 градусов будут ожидаться полярные сияния.





Врачи советуют следить за своим артериальным давлением, а при наличии проблем с сердечно-сосудистой системой регулярно принимать соответствующие лекарства.





Следующие ближайшие бури ожидаются тоже в марте – 22 и 26 числа.









Геомагнитные бури являются одним из видов геомагнитной активности. Они вызываются поступлением в окрестности Земли возмущённых потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли. Геомагнитные бури являются проявлением усиления кольцевого тока Земли, постоянно существующего в области радиационных поясов Земли.









Также ученые назвали дни в марте, когда Землю накроет сильнейшая магнитная буря.