Супрун рекомендует украинцам отказаться от магнитотерапии

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун посоветовала украинцам не соглашаться на магнитотерапию, так как последняя "не включена в доказательную медицину". Об этом Супрун написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, в западном мире этот метод терапии уже давно признан ненаучным и не используется вообще. В наших же клиниках магнитная терапия все еще встречается в перечне доступных процедур.

Супрун подчеркнула, что в процедуру советуют несмотря на то, что она "давно имеет альтернативу".

- Обычно обещают (помощь) от боли, остановить прогрессирование воспалительных процессов, укрепить стенки кровеносных сосудов и даже нормализовать психоэмоциональный фон – то есть почти все, – пишет Супрун.

В качестве примерна она приводит исследования, в которых утверждается, что статические магнитные устройства не имеют никаких положительных или отрицательных эффектов на организм человека.

- Еще в 2002 году Национальный научный фонд США (National Science Foundation) признал магнитную терапию "псевдонаучной". Поэтому продажа разнообразных магнитных устройств считается шарлатанством, – подчеркнула она.

- Адепты этой терапии обещают, что магнитные волны усиливают действие лекарств и при этом уменьшают их вредные побочные эффекты. Опять же, механизм такого влияния научно не доказан. Если вам предлагают такой тип лечения - отказывайтесь и требуйте предоставления помощи по международным рекомендациям, - добавила Супрун.