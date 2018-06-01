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Наука
1 июня 18, 08:32
Супрун рекомендует украинцам отказаться от магнитотерапии
Супрун
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По словам исполняющей обязанности министра здравоохранения, подобный метод терапии на западе "уже давно признан ненаучным".

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун посоветовала украинцам не соглашаться на магнитотерапию, так как последняя "не включена в доказательную медицину".  Об этом Супрун написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, в западном мире этот метод терапии уже давно признан ненаучным и не используется вообще. В наших же клиниках магнитная терапия все еще встречается в перечне доступных процедур.

Супрун подчеркнула, что в процедуру советуют несмотря на то, что она "давно имеет альтернативу".

- Обычно обещают (помощь) от боли, остановить прогрессирование воспалительных процессов, укрепить стенки кровеносных сосудов и даже нормализовать психоэмоциональный фон – то есть почти все, – пишет Супрун.

В качестве примерна она приводит исследования, в которых утверждается, что статические магнитные устройства не имеют никаких положительных или отрицательных эффектов на организм человека.

- Еще в 2002 году Национальный научный фонд США (National Science Foundation) признал магнитную терапию "псевдонаучной". Поэтому продажа разнообразных магнитных устройств считается шарлатанством, – подчеркнула она.

- Адепты этой терапии обещают, что магнитные волны усиливают действие лекарств и при этом уменьшают их вредные побочные эффекты. Опять же, механизм такого влияния научно не доказан.  Если вам предлагают такой тип лечения - отказывайтесь и требуйте предоставления помощи по международным рекомендациям,  - добавила Супрун.

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kp.ua
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