Ученые рассказали, какие диеты продлевают жизнь

Группа исследователей, представляющих Университет Огайо, выяснили, что даже небольшие изменения рациона в сторону здорового питания могут значительно повысить шансы человека стать долгожителем. Например, снизить риск ранней смерти может частичный отказ от подслащённых напитков и увеличение количества потребляемых орехов, отмечают специалисты.





Учёные собрали информацию о том, как питались 74 тысячи взрослых человек на протяжении 12 лет, и выяснили, каков был риск преждевременной смерти участников исследования на протяжении 12 лет, следовавших после этого. Как выяснилось, что такие продукты, как цельные зёрна, овощи, фрукты и рыба, если они потреблялись в достаточном количестве, повышали вероятность, что человек проживёт как можно дольше.









Оценив уровень того, насколько «здоровым» было питание участников по специальной шкале, специалисты пришли к выводу, что повышение «качества» диеты на 20 процентов соответствовало снижению риска ранней смерти на 8-17 процентов. При этом от здоровой диеты выигрывали не только те, кто придерживался её с первых дней исследования, но и те, кто перешёл на неё позднее.





По словам исследователей, полученные ими результаты являются очередным свидетельством в пользу того, что наиболее полезными для человека является средиземноморская диета, а также разработанная для борьбы с гипертонией диета DASH и другие подходы к выбору продуктов, вписывающиеся в общепринятые представления о «здоровом питании».





Работа специалистов, написанная по итогам исследования, была представлена на страницах научного издания New England Journal of Medicine.









Стоит отметить, что некоторые учёные считают саму концепцию «здорового питания» несколько переоценённой и придерживаются мнения, что в идеале для каждого человека диета должна составляться индивидуально с учётом всех особенностей его организма.



