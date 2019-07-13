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13 июля 19, 13:41
Лунное затмение 17 июля. Что особенного в этой дате?
планеты
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Мы можем открыть в себе то, что упорно не замечали. Возможно, даже плохое.

17 июля ожидается частичное лунное затмение в созвездии Козерога. Оно закроет летний коридор затмений. Что особенного в этой дате с точки зрения астрологии, рассказала Наталья Анисимова.

По ее словам, наступающее лунное затмение будет пиком какой-то ситуации (вероятно темы отношений, карьеры, семьи), начавшейся в марте этого года.

- Луна символизирует наше бессознательное. В лунное затмение Солнце его освещает и мы можем открыть в себе то, что упорно не замечали. Этакую правду о себе. Может даже и горькую, - отметила астролог.

По словам Анисимовой, сны - это важная часть бессознательного, особенно они говорящие вблизи лунного затмения. Она рекомендовала отслеживать и записывать их в ближайшие пару недель. Но один и тот же сон у разных людей будет означать совершенно разное.

- Это язык вашего бессознательного.Переводчиком может стать психолог и вы сами, но никак не сонник, - отметила она.

Астролог подчеркнула, что если вы запутались в себе, в отношениях – спасает уборка.

- Да, она изумительно действует на наше бессознательное. Чем больше в нашем пространстве непонятных и забытых нами вещей, тем больше мы в плену бессознательного, и не понимаем, что мы храним у себя в голове. Начинайте разбирать вещи, вспоминать, пересматривать и оценивать, что нужно до сих пор хранить. Это волшебным образом разложит наши мысли, поступки и действия по полочкам и поможет принять решение, - посоветовала она.

Напоследок Анисимова напомнила, что мысли создают наше будущее, а в затмение они делают это в разы эффективнее.

В этот период будет подниматься тема семьи, недвижимости, места жительства и работы, профессиональных целей, карьерного роста.
kp.ua
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