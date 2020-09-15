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15 сентября 20, 09:18
Немцы придумали «физкультуру» для борьбы с раком
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Созданы специальные упражнения для лечения рака. Об этом говорят ученые.

Немецкие ученые из университета Эрлангена-Нюрнберга сообщили о создании специальных тренировок для борьбы с онкологией. Как сообщает Фраза, их цитирует издание The Journal of Physiology.

В публикации сказано, что за основу методики «была взята способность мышц вырабатывать миокины во время сокращений».

Исследователи поясняют: «Миокины представляют из себя горомоноподобные нейротрансмиттеры, которые имеют противовоспалительные свойства. Они также способны воздействовать на увеличение раковых клеток у здоровых людей и у людей с раком на ранней стадии».

Ученые говорят, что их тренировка «направлена на стимуляцию выбросов миокинов у людей с подтвержденным раком».

Эксперты говорят, что их занятия «ограничивают рост клеток опухолей, а также усугубляют процесс их отмирания».

Подчеркивается, что данная тренировка «базируется на электромиостимуляции всего тела».
Fraza.ua
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