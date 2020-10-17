Есть только две эффективные политики по COVID-19

Анализ методов борьбы разных стран мира с коронавирусом COVID-19 дает понять, что без хорошей системы тестирования и слежения эффективна лишь изоляция.

Об этом со ссылкой на статистику Всемирной организации здоровья пишут в статье британской газеты Mirror.

Отмечается, что коронавирус уже убил более миллиона человек в мире, и в неделю фиксируют уже более двух миллионов новых случаев, - даже в европейских странах, где пандемия якобы была под контролем, уже говорят о второй волне заболеваемости.

Швеция позволила вирусу бушевать, сделав акцент на экономике и личной свободе, и на данный момент в стране и высокая смертность, и уровень ВВП упал больше, чем в Норвегии, Финляндии и Дании.





В Новой Зеландии смогли добиться рекордно низкой смертности за счет большого урона для экономики.





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Тайвань же отчасти смогла защитить экономику, пойдя не на столь радикальные меры для спасения жизней, - такую же политику выбрали Германия и Южная Корея. Там власти активно использовали системы слежения и тестирования для обнаружения мест стремительного распространения вируса и перевода их на карантин.





"Если тестирование будет медленным, как во Франции и Великобритании, оно не удастся. Если отслеживание контактов не работает, люди с Covid останутся незамеченными", - говорится в статье.



