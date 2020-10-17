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Новости
Украина
17 октября 20, 09:51
Коронавирус за сутки побил три антирекорда недели в Украине
коронавирус
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В Украине коронавирус продолжает распространятся и бить новые рекорды.

По состоянию а утро 17 октября в Украине выявили 6410 новых случаев коронавируса. 

Об этом сообщили в СНБО.

По занным аппарата, за прошедшие 24 часа в стране скончались 109 человек.

Выздороветь удалось только 2 194 пациентам.

Ситуация в Киеве с коронавирусом следующая:

- Выявили 598 новых случаев заболевания,

- 12 человек умерло,

- выздоровели 186 украинцев,

- общее количество зараженных с начала эпидемии равно 30 010 человек.

С начала пандемии в Украине заболели 293 641 человек, из них 124 113 выздоровели, а скончались 5 517 пациентов.

Наибольшее количество умерших от COVID-19 зафиксировали на Львовщине, с начала пандемии там погибли 681 человек.

Заболеваемость COVID-19 по регионам:

Винницкая обл - 8233 (+163)
Волынская обл - 10682 (+167)
Днепропетровская обл - 10721 (+464)
Донецкая обл - 6776 (+118)
Житомирская обл - 9539 (+253)
Закарпатская обл - 11626 (+165)
Запорожская обл - 6259 (+97)
Ивано-Франковская обл - 16377 (+214)
Кировоградская обл - 1512 (+44)
Киев - 30010 (+598)
Киевская обл - 12439 (+232)
Львовская обл - 24539 (+368)
Луганская обл - 2334 (+105)
Николаевская обл - 5567 (+231)
Одесская обл - 18519 (+506)
Полтавская обл - 5738 (+269)
Ровенская обл - 15646 (+248)
Сумская обл - 8524 (+272)
Тернопольская обл - 17160 (+244)
Харьковская обл - 27929 (+472)
Херсонская обл - 2380 (+116)
Хмельницкая обл - 10480 (+382)
Черновицкая обл - 17450 (+247)
Черкасская обл - 6619 (+232)
Черниговская обл - 6582 (+203)

Стоит отметить, что рекордные показатели COVID-19 фиксируют в мире три дня подряд. Число заболевших приближается к 40 миллионам.
telegraf.com.ua
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