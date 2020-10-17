Коронавирус за сутки побил три антирекорда недели в Украине

По состоянию а утро 17 октября в Украине выявили 6410 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщили в СНБО.

По занным аппарата, за прошедшие 24 часа в стране скончались 109 человек.

Выздороветь удалось только 2 194 пациентам.

Ситуация в Киеве с коронавирусом следующая:

- Выявили 598 новых случаев заболевания,

- 12 человек умерло,

- выздоровели 186 украинцев,

- общее количество зараженных с начала эпидемии равно 30 010 человек.

С начала пандемии в Украине заболели 293 641 человек, из них 124 113 выздоровели, а скончались 5 517 пациентов.





Наибольшее количество умерших от COVID-19 зафиксировали на Львовщине, с начала пандемии там погибли 681 человек.



