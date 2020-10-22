Зонд NASA взял пробы грунта на астероиде. Видео

Аэрокосмическое управление США показало первые кадры того, как 20 октября 2020 года автоматический зонд OSIRIS-REx спустился к поверхности астероида Бенну и взял пробы грунта. Видео, смонтированное из нескольких кадров камеры SamCam, выложено в YouTube.

Серию из 82 изображений с интервалом 1,25 с между кадрами аппарат сделал в течение пяти минут в точке посадки "Найтингейл". Последовательность изображений начинается на высоте примерно 25 м над поверхностью и заканчивается на высоте около 13 м примерно через 35 с после взлета.





Уточненные данные показывают, что пробоотборная "тарелка" диаметром 30 см была прижата к поверхности Бенну примерно шесть секунд, после чего космический аппарат произвел взлет на скорости 40 см/с.





При контакте "тарелка" раздавила некоторые из пористых пород под ней, включая камень габаритами около 20 см, а спустя секунду под нее был выпущен сжатый азот. Газ разметал значительное количество реголита, и в течение 5-6 секунд часть его осела в специальном кармане по внутреннему периметру "тарелки". Большая часть образцов собралась в первые три секунды.





СПРАВКА.





8 сентября 2016-го ракета Atlas V вывела OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer) на траекторию к Бенну – углеродному околоземному астероиду спектрального класса В из группы "аполлонов" диаметром около 500 м. По форме он похож на астероид Рюгу, около которого работал японский зонд Hayabusa-2. "Осирис" добрался до него в начале декабря 2018-го и сходу установил два рекорда .