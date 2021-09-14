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14 сентября 21, 19:09
Защитит ли COVID-вакцина от гриппа?
вакцинация
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Интервал между дозами введения вакцин против СOVID-19 и против гриппа должен быть не менее двух недель от последней вакцинации.

Вакцина от коронавируса не защищает человека от заражения гриппом. Об этом во вторник, 14 сентября, рассказала специалист отдела иммунизации Центра общественного здоровья Елена Левченко в комментарии Укринформу.

"Привитый от COVID-19 человек не защищен от гриппа. Если он желает вакцинироваться, то должен обязательно обратиться к семейному врачу или педиатру, который проинформирует об алгоритме действий для вакцинации против гриппа за собственные средства. Интервал между дозами введения вакцин против СOVID-19 и против гриппа должен быть не менее двух недель от последней вакцинации. Мы советуем вакцинироваться и от ковида, и от гриппа", - сказала Левченко.

По ее словам, вакцинация от коронавируса и гриппа - это два разных мероприятия иммунизации. В частности, вакцина от COVID-19 защищает организм от вируса COVID-19, тяжелого течения и смерти. Вакцина от гриппа защищает от тех вирусов гриппа, штаммы которых актуальны в текущем сезоне.

В то же время специалист отмечает, что вакцинация как от COVID, так и от гриппа важна, поскольку соединение этих двух инфекций может привести к тяжелому течению заболевания.

"Гораздо более тяжелым является одновременное заболевание вирусными инфекциями, поэтому вакцинация является одной из эффективных мер предупреждения болезней и последствий переноса заболевания", - отметила Левченко.

Она также добавила, что вакцинация против гриппа является рекомендованной, поскольку уменьшает вероятность тяжелого периода заболевания и осложнений.

Накануне сообщалось, что этой зимой в Украине ожидается циркуляция сразу трех штаммов гриппа.

Напомним, в МОЗ анонсировали появление в Украине собственной вакцины от гриппа. Ее выпуск ожидается в первой половине следующего года.
Korrespondent
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