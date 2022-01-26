Ученые назвали провоцирующие рак овощи

Не содержащие крахмал консервированные овощи повышают риск развития онкологических заболеваний. К такому выводу пришли исследователи из Всемирного фонда исследования рака, сообщает во вторник, 25 января, Daily Express.

Отмечается, что продукты подвергаются консервации для того, чтобы существенно замедлить скорость их порчи, одновременно сохранив их питательные свойства и вкусовые качества. Для достижения этой цели в продукты добавляют соль и кислоту.

Высокое содержание соли меняет вязкость слизи, защищающей стенки желудка, а также усиливает выработку соединений, содержащих нитрозогруппу. Чрезмерное употребление соли приводит к первичному повреждению клеток, а как следствие – к онкологии.

Рак желудка – злокачественная опухоль, происходящая из эпителия слизистой оболочки желудка. Может развиваться в любом отделе и распространяться на другие органы, особенно пищевод, легкие и печень.

Среди факторов, способствующих развитию рака желудка, называются особенности диеты и факторы окружающей среды, курение, инфекционный и генетический факторы.

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