Консул Украины пообщался с Сущенко: На него оказали давление

Консул Украины в Москве только что посетил в СИЗО Лефортово незаконно задержанного в России украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом корреспонденту ЛІГА.net сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.





"Буквально только что мы получили информацию о том, что украинскому консулу удалось добиться встречи с Сущенко. Три момента: Роман вину не признал, на него оказывалось психологическое давление, условия содержания относительно удовлетворительные", - сказала Беца.





30 сентября в Москве задержали собкора Укринформа в Париже Романа Сущенко, который, согласно сообщению МИД Украины, приехал туда, чтобы посетить родственников.





Сотрудники ФСБ страны-агрессора РФ заявили, что задержанный "является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины". Его арестовали на два месяца.



