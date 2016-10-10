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10 октября 16, 22:31
Консул Украины пообщался с Сущенко: На него оказали давление
Сущенко
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Представитель МИД отметила, что консулу Украины в Москве удалось добиться встречи с украинским журналистом
Консул Украины в Москве только что посетил в СИЗО Лефортово незаконно задержанного в России украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом корреспонденту ЛІГА.net сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Буквально только что мы получили информацию о том, что украинскому консулу удалось добиться встречи с Сущенко. Три момента: Роман вину не признал, на него оказывалось психологическое давление, условия содержания относительно удовлетворительные", - сказала Беца.

30 сентября в Москве задержали собкора Укринформа в Париже Романа Сущенко, который, согласно сообщению МИД Украины, приехал туда, чтобы посетить родственников.

Сотрудники ФСБ страны-агрессора РФ заявили, что задержанный "является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины". Его арестовали на два месяца. 

Источник: liga.net
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