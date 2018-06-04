Российский режиссер встретился с Сенцовым в колонии

В понедельник, 4 июня, в колонию "Белый медведь" к режиссеру Олегу Сенцову приехали его адвокат Дмитрий Динзе, российский режиссер-документалист Аскольд Куров и архиепископ Украинской православной церкви Киевского Патриархата Климент.

В интервью "Русской службе BBC" Куров рассказал, что разрешение на встречу с Сенцовым стало для него неожиданностью.

- Я не надеялся на то, что администрация разрешит нам свидание, но с нами был адвокат и архиепископ Климент, который хотел встретиться с администрацией колонии и пообщаться, если возможно, с Олегом Сенцовым. Но получилось, что Олег от встречи с архиепископом отказался (позже Сенцов все же согласился на встречу с Климентом - Авт.), но почему-то администрация разрешила встретиться мне с Олегом, - рассказал Куров.

По словам режиссера, Сенцов был бодрым и в хорошем настроении. Он принимает поддерживающую терапию.

- Это раз в два дня капельница - полтора литра раствора глюкозы, каких-то витаминов, просто для того, чтобы органы функционировали нормально. И сегодня утром его отвозили в больницу за пределы колонии, он проходил там обследование. Оно, слава богу, не выявило никаких отклонений в работе организма. Так что состояние у него пока нормальное, - рассказал Куров.

Больше всего режиссера поразил боевой дух Сенцова. Он по прежнему говорит, что прекратит голодовку только когда Россия отпустит всех украинских политзаключенных.

- То, что меня поразило, - это то, что он не сломлен. Он не колеблется и не сомневается. И это даже пугает, потому что я понимаю, что это его решимость пойти до конца...И он не требует ничего от российской власти - не считает это возможным, он пытается привлечь внимание к той проблеме, которая никак не решается, - рассказал Куров.

Аскольд Куров режиссер фильмов "Зима, уходи" (о российских протестных акциях декабря 2011 - марта 2012 года), "Дети 404" (о российских ЛГБТ-подростках). В 2017 году Куров снял фильм "Процесс: Российское государство против Олега Сенцова", мировая премьера которого состоялась на Берлинском международном кинофестивале.

Украинского кинорежиссера, сценариста и активиста Евромайдана Олега Сенцова ФСБ РФ задержала в ночь на 11 мая 2014 года в Симферополе. Его обвинили в подготовке терактов в Крыму.

В частности, Сенцова обвинили в руководстве диверсионно-террористической группой "Правого сектора", которая якобы осуществила 14 и 18 апреля 2014 года поджоги штабов "Русской общины Крыма" и "Единой России" в Симферополе, а также готовила в крымской столице взрывы возле памятника Ленину и Вечного огня. 25 августа Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима.

20 мая Олег Сенцов объявил голодовку.. Через своего адвоката он передал заявление, в котором сказано, что единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ.

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130 российских ученых и деятелей культуры подписались под совместным обращением ассоциации "Свободное слово", Санкт-Петербургского ПЕН-клуба и "Вольного исторического общества" с призывом отпустить на свободу украинского режиссера Олега Сенцова.