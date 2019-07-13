Илларионов прокомментировал обращение Зеленского к Путину

Бывший экономический советник российского президента, а ныне – старший научный исследователь Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов – считает, что телефонный разговор и возможная встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным в определенной степени является победой украинского президента.





"Зеленский думал, если он за одним столом с Путиным, он сможет его в чем-то убедить, что-то получить от него. Он думает, что он будет более успешным, чем его предшественник. Он в это верит и упорно работал, используя свои инструменты, которых у него не очень много, даже его собственное министерство иностранных дел не работает для него, как мы узнали в последнее время. Но все-таки он добился чего хотел", – сказал Илларионов.





Однако эксперт предупредил, что Зеленский может оказаться не готов к переговорам с Путиным.





"Он собирается встретиться с человеком очень опытным, очень проницательным, очень хорошо подготовленным, который использует различные инструменты, который способен играть несколько карточных партий в разных столах одновременно. И много опытных политиков со всего мира потерпели неудачу в переговорах с Путиным", - говорит эксперт.





Напомним, в четверг президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.





Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, беседа состоялась по инициативе украинской стороны. Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц, достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов. Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате.





Отметим, что разговор между президентами РФ и Украины в последнее время особенно назревал. Как сообщалось, в ответ на планы пропагандистского телеканала РФ и одного из украинских телеканалов провести телемост в рамках программы "Надо поговорить" для обсуждения острых российско-украинских вопросов, Зеленский обратился к Путину с предложением провести переговоры, но с участием президента США Дональда Трампа.









В свою очередь Путин ответил на предложение Зеленского о новом формате переговоров. Также хозяин Кремля рассказал, когда возможна будет встреча для обсуждения ситуации на Донбассе.



