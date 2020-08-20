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20 августа 20, 14:31
У Навального в крови выявили алкоголь – соцсети
Навальный
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Алкоголь в сочетании с другими препаратами мог вызвать непредсказуемую реакцию в организме оппозиционера.

Российский оппозиционер Алексей Навальный поступил в больницу с умеренным количеством алкоголя в крови. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев в четверг, 20 августа.

По их словам, накануне вылета в Москву политик употреблял алкоголь.

"В больницу Алексей поступил с 0,2 промилле в крови. По неподтвержденным данным, Навальный выпивал до 2 часов ночи в деревне Кафтанчиково под Томском. Алкоголь в сочетании с другими препаратами (возможно, оксибутиратом) мог вызвать непредсказуемую реакцию", – говорится в сообщении.

Напомним, утром 20 августа самолет рейса Томск-Москва экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку Навальному стало плохо во время полета. Он потерял сознание.

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Позже стало известно, что Навальный находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ. Врачи обещают, что определятся с диагнозом оппозиционера в течение дня.
Korrespondent
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