Умер врач, лечивший Навального после отравления "Новичком"

Умер врач российской больницы, где получал после отравления "Новиком" лечение оппозиционный политик Алексей Навальный. Сергей Максимишин, который был заместителем главного врача Омской больницы скорой помощи, "внезапно" скончался 4 февраля в возрасте 55 лет.

- Сегодня эта ошеломляющая новость болью отозвалась в сердцах всего медицинского сообщества Омского региона. Он отдал родной больнице 28 лет, спас тысячи человеческих жизней, оставил после себя талантливых учеников, которые будут с честью нести память о замечательном докторе и наставнике, - сказано в публикации на сайте Министерства здравоохранения Омской области.

По данным CNN, сначала Навальный был госпитализирован в отделение острых отравлений Омской больницы скорой помощи №1, когда самолет с политиком совершил вынужденную посадку в Омске.

Максимишин был одним из самых старших врачей больницы и был главой отделения, которое лечило Навального, отвечал за его медицинскую кому. Эту информацию изданию подтвердил соратник оппозиционера Леонид Волков.

- Знал больше, чем кто-либо другой о состоянии Алексея, поэтому я не могу исключить возможность нечестной игры, - добавил он.

В то же время Волков отметил, что система здравоохранения в России "очень плохая, и врачи его возраста нередко внезапно умирают".

20 августа 2020 года 44-летний Навальный летел из Томска в Москву, но ему внезапно стало плохо и борт экстренно приземлился в Омске. Навального госпитализировали и подключили к ИВЛ. Российские врачи предположили, что у Навального "нарушение обмена веществ", но после транспортировки в Германию немецкие врачи заявили, что оппозиционер был отравлен веществом типа "Новичок".

Навальный поправился и вернулся в Россию 17 января, где сразу же был задержан. А 2 февраля его приговорили к 2,5 годам колонии.