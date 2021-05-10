Геополитическую "победу" Путина показали в двух фото

С годами все меньше зарубежных лидеров посещают организуемый президентом РФ Владимиром Путиным в Москве парад 9 мая.

Соответствующую тенденцию отметил пользователь Twitter под ником "Մιtαuskαs".

Он опубликовал фотографии с празднования в Москве 9 мая в 2005 и в 2021 годах.

И если на первой Путин находится в окружении лидеров развитых стран, включая тогдашнего президента США Джорджа Буша-младшего:









День победы_2005





То на второй президент РФ стоит в компании президента Таджикистана Эмомали Рахмона:









День победы_2021





"Великая геополитическая победа в двух фотографиях", - подписал эти фото "Մιtαuskαs".





Эту же тенденцию отметили и другие пользователи соцсети.





Так пользователь Twitter под ником "Акуна Матата", иронизируя над словестным жонглированием российских государственных СМИ, которые называют спад в экономике страны "отрицательным ростом", назвал происходящее "отрицательным ростом эволюции":













Как сообщалось, в этом году 9 мая свои парады провели и оккупировавшие части Донецкой и Луганской областей боевики "ЛНР" и "ДНР". Так, в Луганске парад был довольно скромным, а на фоне разрухи даже в центре города зрелище смотрелось вдвойне удручающе.









В оккупированном же Донецке скандально известная блогер Татьяна Монтян на парад боевиков принесла портрет дедушки Зеленского.







