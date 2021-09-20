Стало известно о состоянии пермского стрелка

По их данным, он находится на ИВЛ и постепенно отходит от наркоза: слышит, что происходит вокруг и реагирует на слова врачей.

"Бекмансуров находится в тяжелом состоянии – он получил огнестрельные ранения конечностей, живота и груди. Сейчас он находится в реанимации, однако ближе к вечеру стрелка могут перевести в обычную палату", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на этажах больницы дежурят полицейские – "на тот случай, если кто-то захочет нанести Бекмансурову внеплановый визит".

Напомним, Бекмансурова обезвредил прибывший в университет полицейский. Изначально сообщалось, что он погиб от полученных ран, но позже стало известно, что нападавший выжил и находится в тяжелом состоянии.