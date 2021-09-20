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20 сентября 21, 20:03
Стало известно о состоянии пермского стрелка
Тимур Бекмансуров
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Устроивший бойню в университете студент был тяжело ранен полицейским. Он прооперирован и находится в тяжелом состоянии.
Устроивший бойню в университете студент был тяжело ранен полицейским. Он прооперирован и находится в тяжелом состоянии. В России прооперировали Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в пермском вузе, сообщает телеграм-канал Baza в понедельник, 20 сентября.

По их данным, он находится на ИВЛ и постепенно отходит от наркоза: слышит, что происходит вокруг и реагирует на слова врачей.
 
"Бекмансуров находится в тяжелом состоянии – он получил огнестрельные ранения конечностей, живота и груди. Сейчас он находится в реанимации, однако ближе к вечеру стрелка могут перевести в обычную палату", - говорится в сообщении.
 
Также сообщается, что на этажах больницы дежурят полицейские – "на тот случай, если кто-то захочет нанести Бекмансурову внеплановый визит".
 
Напомним, Бекмансурова обезвредил прибывший в университет полицейский. Изначально сообщалось, что он погиб от полученных ран, но позже стало известно, что нападавший выжил и находится в тяжелом состоянии.
 
Студент вуза в ходе нападения убил 6 человек, еще 24-х - ранил.
Korrespondent
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