Директор ЦРУ летал в Москву. Подробности – CNN

Директор ЦРУ Уильям Бернс посетил на этой неделе Москву по поручению президента США Джо Байдена, чтобы предостеречь от планов по каким-либо наступательным операциям против Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

Бернс провел в Москве переговоры с высокопоставленными российскими чиновниками, непосредственно отвечающими за действия военных, и предупредил, что США внимательно следят за наращиванием российских войск у границ Украины, сообщили источники CNN.

Бернс также выразил обеспокоенность США о том, что Россия близка к использованию газового экспорта в качестве рычага давления на Украину и другие европейские страны.

После встреч в России Бернс позвонил президенту Владимиру Зеленскому, чтобы заверить его, что США внимательно следят за действиями России сообщают источники CNN. Также в четверг в Киев приезжала помощница госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид.

Усилия дипломатии на высоком уровне подчеркивают, насколько серьезно в администрации Байдена оценивают ситуацию, отмечают журналисты. "Было бы глупо не рассматривать возможность вторжения", – заявил журналистам один из официальных представителей США.



