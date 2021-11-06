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Новости
Россия
6 ноября 21, 14:17
Директор ЦРУ летал в Москву. Подробности – CNN
Уильям Бернс
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Глава ЦРУ Уильям Бернс посетил Москву по поручению президента США Джо Бадйена, чтобы предостеречь Кремль от военных действий против Украины

Директор ЦРУ Уильям Бернс посетил на этой неделе Москву по поручению президента США Джо Байдена, чтобы предостеречь от планов по каким-либо наступательным операциям против Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

Бернс провел в Москве переговоры с высокопоставленными российскими чиновниками, непосредственно отвечающими за действия военных, и предупредил, что США внимательно следят за наращиванием российских войск у границ Украины, сообщили источники CNN.

Бернс также выразил обеспокоенность США о том, что Россия близка к использованию газового экспорта в качестве рычага давления на Украину и другие европейские страны.

После встреч в России Бернс позвонил президенту Владимиру Зеленскому, чтобы заверить его, что США внимательно следят за действиями России сообщают источники CNN. Также в четверг в Киев приезжала помощница госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид.

Усилия дипломатии на высоком уровне подчеркивают, насколько серьезно в администрации Байдена оценивают ситуацию, отмечают журналисты. "Было бы глупо не рассматривать возможность вторжения", – заявил журналистам один из официальных представителей США.

Весной 2021-го РФ сосредоточила около 100 000 военных и технику вдоль границы с Украиной и в Крыму.

Почему Путин не отводит войска от границ Украины?

22 апреля Кремль объявил об "отводе войск к местам постоянной дислокации", однако значительная их часть осталась у границ Украины. 

30 октября издание The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников сообщило, что Россия возобновила наращивание военного присутствия у границ с Украиной, что вызывает обеспокоенность у некоторых официальных лиц в США и Европе. 

Позже издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые это якобы подтвердили. 

Украинская разведка заявляла, что Россия не перебрасывала дополнительные войска, а информацию об этом назвала "элементом психологического давления". Также секретарь СНБО Алексей Данилов отрицает данные об активности российских войск.  


По данным Минобороны, сейчас у границ и на оккупированных территориях Украины находятся около 90 000 российских военных. В Пентагоне пока ничего откровенно агрессивного не видят. Кремль отказывается прояснять ситуацию.


liga.net
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