Запись последней передачи с подбитого крейсера "Москва"

Оперативное командование "Юг" Сухопутных войск ВСУ опубликовало аудиозапись запроса о помощи с подбитого украинскими ракетами крейсера ЧФ РФ "Москва", который впоследствии затонул.

На записи слышно, как российский оккупант говорит буксирам о двух попаданиях, крене корабля и необходимости спасать экипаж.

"Москва" 1-й, две пробоины, винт стал, зарылся, крен 30 градусов, ляжет на бок, подтверждаю – пробоина ниже ватерлинии, мостик отрезан – молчит, проводим пассивное спасение экипажа", – кричит радист.



