Раненая в Днепре патрульная скончалась

В Днепре во время операции умерла девушка-патрульная, раненная во время стрельбы утром в воскресенье. Об этом корреспонденту УНН сообщили в 16-й городской больнице Днепра.

По словам врача, пуля у девушки застряла в позвоночнике, вызвали нейрохирургов на консилиум, но она скончалась на операционном столе.





Ранее глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе сообщила, что напарницей застреленного патрульного была Ольга Макаренко. У самого погибшего, 27-летнего Артема Кутышева, осталась трехлетняя дочь.





Деканоидзе подтвердила, что патрульных расстрелял ранее судимый экс-боец батальона "Торнадо" Александр Пугачев.





Она также уточнила, что убийство патрульных в Днепре – это первая в Украине потеря полицейских во время исполнения служебных обязанностей.









"Это первая наша утрата патрульного полицейского в Украине. Это первая наша утрата, когда патрульные полицейские во время исполнения служебных обязанностей получили пулю. Это очень тяжело. Для меня лично – это великая боль. И для всех нас большая трагедия", – отметила Деканоидзе.







