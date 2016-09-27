Главврач: Пугачев неуравновешен, но вменяем

Задержанный Александр Пугачев, подозреваемый в убийстве двух полицейских в Днепре, находится в состоянии средней тяжести, психически неуравновешенный, но вменяем.





Об этом сообщил главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, пишет Украинская правда.





По его словам, злоумышленник сам обратился за медицинской помощью в больницу.





"Он приполз в больницу в 17:20 с огнестрельным ранением в живот. Сказал нашим врачам, что доверяет только им, поскольку однажды он здесь уже лечился после ранения, полученного в зоне АТО. Его сразу отвезли на томограф и за это время вызвали полицейских. Сейчас идет операция. У него задет тонкий кишечник, потеря крови - около литра. Состояние средней тяжести", - сообщил Рыженко.





Он уточнил, что Пугачев находился в больнице с тяжелой травмой груди, полученной в зоне АТО, в июне 2014 года.





По словам Рыженко, задержанный - психически неуравновешенный, но вменяем, поскольку "осознанно просил помощи, спокойно общался с врачами".











