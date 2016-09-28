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Новости
Украина
28 сентября 16, 16:16
Ракета сбившая МН17 была выпущена из района Снежного
Зенитный ракетный комплекс «Бук-М1»
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Международная следственная группа, которая ведет расследование крушения пассажирского самолета Малайзийских авиалиний, сообщила, что лайнер вне всякого сомнения сбили ракетой, пущенной из зоны поселков Первомайское и Снежное.

В качестве доказательств группа следователей показала фото, видеозаписи, аудиозаписи перехваченных переговоров и смоделировала полет и уничтожение самолета - на трехмерной карте.

Следователи детально описали, как именно шла колонна с "Буком", и весь ее маршрут. По их данным, установку "Бук", из которой был сбит самолет, на Украину доставили именно из России.

Как сообщал УРА-Информ, родные погибших в авиакатастрофе самолета малайзийской авиакомпании подали иски на Владимира Путина. Известно, что самолет сбили над территорией Донецкой области 17 июля 2014 г.
URA-Inform
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