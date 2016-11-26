Почему Януковича не допросят и 28 ноября?

Вчера допрос "легитимного" не состоялся. И это правильно.





Напомним, что Януковича с подачи адвокатов должны были допросить в качестве свидетеля по делу против "беркутовцев". О том, что в таком формате допрос не состоится, стало ясно утром. В частности, секретарь Совбеза Александр Турчинов заявил: "Россияне, которые дали разрешение на этот допрос, просто хотят сделать шоу, в котором "свидетель" Янукович будет защищать "беркутовцев" и обливать грязью Майдан".









Свою позицию высказал и Генеральный прокурор Юрий Луценко. "Во-первых, этот допрос инициировала защита "беркутовцев", подозреваемых в расстрелах на Майдане. Во-вторых, российский суд сразу поставил условием скайп-допроса его проведения именно в конце ноября. В-третьих, в Ростов свезли всю кремлевскую медиамашину", – написал он в соцсетях. По его словам, он рассматривает это действо как очередную пиар-акцию про "нелегитимную киевскую хунту" в годовщину Евромайдана". То, что видеодопрос должен быть использован исключительно в качестве провокации, доказал и сам Янукович, проведя вместе со своими адвокатами короткий брифинг после решения о переносе судебного заседания. Также Янукович пообещал целую пресс-конференцию.





Итак, что произошло.





Первое: украинский суд, который удовлетворил ходатайство защиты "беркутовцев", сыграл на руку президенту-беглецу. К сожалению, это решение не было вовремя пересмотрено, из-за чего и возникла сегодняшняя ситуация. Постановление суда должно быть оценено соответствующими органами, а судьи, которые выносили, должны ходить на допросы.





Второе: украинские каналы, которые транслировали все в режиме реального времени, предоставили Януковичу шикарную медиа-площадку. Возможно, в погоне за сенсацией, возможно и из-за другого интереса. Это также должно стать предметом отдельного расследования правоохранительных органов.





Третье: "Правый сектор" и другие активисты якобы не позволили вывезти из СИЗО подозреваемых "беркутовцев". Вряд ли кто сомневается, что в случае необходимости их без проблем привезли бы в Святошинский суд. Это событие лаконично прояснил министр Арсен Аваков: "МВД не будет принимать участие в очередной провокации московской марионетки и вступать в силовой конфликт с протестующими. Тем более, что точка зрения и мотивы этих людей нам понятны и во многом мы их разделяем".





Четвертое: спецоперация "реанимация Януковича" была сорвана, однако с негативными последствиями для Украины. Теперь адвокаты "легитимного" апеллируют к нарушению следствием статей УПК, в частности, игнорирования решения суда. Отмахиваться от этих обвинений эмоциональными заявлениями про "кровавого диктатора" не удастся. Отсюда вопрос к инициаторам срыва допроса Януковича именно таким образом: существует ли у них план "Б". Пока выглядит так, что никакого плана нет. И это плохо, поскольку в руки адвокатов Януковича вложили эффективное оружие против следствия. К тому же за три дня придется или привозить подозреваемых спецназовцев в суд и снова давать слово Януковичу, или принимать политическое решение и находить законные основания для переноса допроса или его отмены. И тут проблема: кто именно возьмет на себя это политическое решение.









Что будет в ближайшие дни?





Первое: доморощенные политики и эксперты погонят "измену". Точнее, уже гонят. Они будут искать ответственного за срыв допроса, очевидно, больше всего достанется Генпрокуратуре и МВД. Не исключено, что усилятся требования отставки руководителей обоих ведомств. Иначе говоря, говорить о нашем "стыде", а не о целенаправленной провокации со стороны защиты Януковича и российской стороны.





Второе: провластные спикеры будут пытаться найти логические объяснения тому, что произошло, и здесь очень важно, чтобы это не выглядело, как оправдание. Стоит понимать, что градус "зрадофильства" будет очень высоким. Поэтому перед тем, как выпускать в эфир спикеров, нужно четко понимать, что власть планирует делать 28 ноября и не только, ведь допрос могут снова перенести.



