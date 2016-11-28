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Новости
Украина
28 ноября 16, 18:22
Янукович принес извинения за гибель людей на Майдане
Янукович
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Экс-президент напомнил, что Конституция должна быть равной для всех.

Бывший президент Украины Виктор Янукович извинился перед семьями погибших на Майдане. Об этом он сказал во время допроса в режиме видеоконференции.

"Я особенно хочу обратиться к семьям пострадавших или тем, кто представляет их интересы сейчас в зале. Я хочу перед вами извиниться, чтобы вы поняли и знали, что я делал все, для того, чтобы этой трагедии не произошло, – сказал Янукович. – Я готов посмотреть вам в глаза и ответить на все вопросы. И я как никто заинтересован, чтобы мы нашли ту истину, которая вас интересует. И для того, чтобы ее найти, я внес сегодня предложение и хотел бы, чтобы мы с вами объединились".

Янукович также заявил, что рядом с представителями погибших участников Майдана должны стоять и представители погибших работников милиции.

"Конституция должна быть равной для всех", – подчеркнул бывший президент.

Он также отметил, что владел полной информацией по каждому погибшему в те дни на Майдане.

"Надо поискать ответ на вопрос, кто стоит за смертью людей. Она лежит на поверхности", – сказал Янукович.

Как сообщалось, Виктор Янукович 54 раза созванивался с Виктором Медведчуком во время Майдана.Об этом заявила сторона обвинения в ходе онлайн-допроса бывшего президента.
Korrespondent
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