Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.17
USD
25.66
RUB
0.40
EUR
27.12
USD
25.60
RUB
0.39
EUR
28.64
USD
26.83
RUB
0.42
Новости
Украина
29 ноября 16, 12:03
Януковича ждут 5 декабря в Генпрокуратуре
янукович
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Экс-президента подозревают в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность государства
Генеральная прокуратура Украины вызывает на допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича в качестве подозреваемого по делу о государственной измене и посягательстве на территориальную целостность государства.


Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры.

Как говорится в сообщении, В.Янукович должен явиться 5 декабря и 9 декабря 2016 года в 10:00 в кабинет начальника следственного отдела Главной военной прокуратуры Генпрокуратуры Украины Лещенко А. по адресу г. Киев, ул. Кловский спуск, 36/1 для участия в допросе и выполнения других процессуальных действий в уголовном производстве как подозреваемого.

В повестке указывается три адреса проживания В.Януковича: Украина, г.Киев, ул.Оболонская Набережная, 15, корпус 5; Киевская область, Вышгородский район, с.Новые Петровцы, ул. И.Франко, 20; и в России — г. Ростов-на-Дону, ул.Еременко, 81, корпус В.

Как сообщалось, 28 ноября 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил экс-президенту Украины Виктору Януковичу подозрение по двум статьям Уголовного кодекса — ст. 110, 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена и посягательство на территориальную целостность государства).

"Учитывая то, что Янукович находится за пределами Украины и фактически скрывается от правоохранительных органов Украины, содержание подозрения объявлено устно, а само сообщение о подозрении сегодня час назад разослано на все известные адреса пребывания Януковича, а также будет вручено адвокату последнего", — сказал Ю.Луценко в Святошинском райсуде Киева.

Напомним, вчера, 28 ноября генпрокурор Юрий Луценко в здании Святошинского суда зачитал текст подозрения Виктору Януковичу. Это было сделано во время 15-минутного перерыва в заседании суда по делу экс-"беркутовцев".

Бывшего президента обвиняют в государственной измене и содействии России в развертывании агрессии против Украины.
Delo
Ещё по теме:
Правый сектор может сорвать допрос Януковича
Допрос Януковича перенесен
Аваков: МВД не будет мешать протестовать у СИЗО
Янукович продемонстрировал свои документы
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ГПУ огласила Януковичу подозрение в госизмене: документ
noimageАТО: Боевики сосредоточились на Мариупольском направлении
noimageМинюст уже передумал принимать мигрантов вместо Голландии
noimageВ Черновцах закрыты школы из-за гриппа
noimageЯнукович принес извинения за гибель людей на Майдане
Лента новостей
Загрузка...