Януковича ждут 5 декабря в Генпрокуратуре

Генеральная прокуратура Украины вызывает на допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича в качестве подозреваемого по делу о государственной измене и посягательстве на территориальную целостность государства.





Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры.





Как говорится в сообщении, В.Янукович должен явиться 5 декабря и 9 декабря 2016 года в 10:00 в кабинет начальника следственного отдела Главной военной прокуратуры Генпрокуратуры Украины Лещенко А. по адресу г. Киев, ул. Кловский спуск, 36/1 для участия в допросе и выполнения других процессуальных действий в уголовном производстве как подозреваемого.





В повестке указывается три адреса проживания В.Януковича: Украина, г.Киев, ул.Оболонская Набережная, 15, корпус 5; Киевская область, Вышгородский район, с.Новые Петровцы, ул. И.Франко, 20; и в России — г. Ростов-на-Дону, ул.Еременко, 81, корпус В.





Как сообщалось, 28 ноября 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил экс-президенту Украины Виктору Януковичу подозрение по двум статьям Уголовного кодекса — ст. 110, 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена и посягательство на территориальную целостность государства).





"Учитывая то, что Янукович находится за пределами Украины и фактически скрывается от правоохранительных органов Украины, содержание подозрения объявлено устно, а само сообщение о подозрении сегодня час назад разослано на все известные адреса пребывания Януковича, а также будет вручено адвокату последнего", — сказал Ю.Луценко в Святошинском райсуде Киева.





Напомним, вчера, 28 ноября генпрокурор Юрий Луценко в здании Святошинского суда зачитал текст подозрения Виктору Януковичу. Это было сделано во время 15-минутного перерыва в заседании суда по делу экс-"беркутовцев".





Бывшего президента обвиняют в государственной измене и содействии России в развертывании агрессии против Украины.







