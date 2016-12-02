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Новости
Украина
2 декабря 16, 18:19
Станислав Шуляк: Планов разгонять Евромайдан не было
Майдан
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Решения принимались командирами ситуативно, в зависимости от ситуации, утверждает экс-командующий внутренними войсками МВД.
Решения принимались командирами ситуативно, в зависимости от ситуации, утверждает экс-командующий внутренними войсками МВД.

Бывший командующий внутренними войсками МВД Украины Станислав Шуляк заявил, что у правоохранителей не было никаких планов влиять на участников Евромайдана и они действовали в зависимости от ситуации.

Об этом он заявил в ходе видеодопроса из суда в Ростове-на-Дону, где он выступает качестве свидетеля по делу об обвинении пяти экс-"беркутовцев" в убийствах активистов Евромайдана.

"Никаких приказов, никаких планов о влиянии на митингующих не существовало, все происходило в рамках определенных действий подразделений внутренних войск и МВД. Решения принимались командирами ситуативно, в зависимости от ситуации", - сказал Шуляк.

Korrespondent
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