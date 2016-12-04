Трагедия в Княжичах: Порошенко экстренно созвал силовиков

Президент Петр Порошенко провел оперативное совещание с представителями силовых ведомств в связи с гибелью пяти полицейских в селе Княжичи Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.





В совещании приняли участие первый замглавы СБУ Виталий Маликов, первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук и исполняющий обязанности главы Нацполиции Вадим Троян.





Президент выразил соболезнования семьям погибших правоохранителей и взял ход расследования этой трагедии под личный контроль. "Надеюсь, что в очень короткий срок истина будет установлена. И те, кто виноват в выдаче приказов, которые привели к таким трагическим последствиям, будут полностью привлечены к ответственности", - подчеркнул Порошенко.





Он также заявил, что "полиция сегодня нуждается в поддержке общества". "Лучшие полицейские отдают свою жизнь для обеспечения мира и спокойствия в государстве", - сказал президент.





Глава государства призвал не использовать эти трагические события для того, чтобы "устраивать разборки" и дестабилизировать политическую ситуацию.





Порошенко выразил надежду, что и в полиции, и в других правоохранительных органах будут сделаны соответствующие выводы, которые не допустят в условиях повышенной опасности разбойных нападений и наличии большого количества оружия, просчетов в планировании.





Троян доложил Порошенко о спецоперации, которая планировалась в Княжичах и о задержании преступной группы, которую поджидали в поселке. Сторожук сообщил, что на данным момент Генпрокуратурой создан оперативный штаб по расследованию трагедии.





Президент поручил силовикам лично принять участие в работе оперативного штаба по расследованию гибели полицейских и докладывать о результатах работы.









Прокуратура Киевской области начала досудебное расследование в уголовном производстве по части 2 статьи 115 УК (убийство).







