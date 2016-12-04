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Новости
Украина
4 декабря 16, 19:48
Трагедия в Княжичах: Порошенко экстренно созвал силовиков
Силовики и Порошенко
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Глава государства провел экстренное совещание с представителями силовых ведомств в связи с трагедией в Княжичах под Киевом
Президент Петр Порошенко провел оперативное совещание с представителями силовых ведомств в связи с гибелью пяти полицейских в селе Княжичи Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 

В совещании приняли участие первый замглавы СБУ Виталий Маликов, первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук и исполняющий обязанности главы Нацполиции Вадим Троян.

Президент выразил соболезнования семьям погибших правоохранителей и взял ход расследования этой трагедии под личный контроль. "Надеюсь, что в очень короткий срок истина будет установлена. И те, кто виноват в выдаче приказов, которые привели к таким трагическим последствиям, будут полностью привлечены к ответственности", - подчеркнул Порошенко.

Он также заявил, что "полиция сегодня нуждается в поддержке общества". "Лучшие полицейские отдают свою жизнь для обеспечения мира и спокойствия в государстве", - сказал президент.

Глава государства призвал не использовать эти трагические события для того, чтобы "устраивать разборки" и дестабилизировать политическую ситуацию.

Порошенко выразил надежду, что и в полиции, и в других правоохранительных органах будут сделаны соответствующие выводы, которые не допустят в условиях повышенной опасности разбойных нападений и наличии большого количества оружия, просчетов в планировании.

Троян доложил Порошенко о спецоперации, которая планировалась в Княжичах и о задержании преступной группы, которую поджидали в поселке. Сторожук сообщил, что на данным момент Генпрокуратурой создан оперативный штаб по расследованию трагедии.

Президент поручил силовикам лично принять участие в работе оперативного штаба по расследованию гибели полицейских и докладывать о результатах работы.


Прокуратура Киевской области начала досудебное расследование в уголовном производстве по части 2 статьи 115 УК (убийство).


Источник: liga
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