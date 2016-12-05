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Новости
Украина
5 декабря 16, 14:44
Семьи погибших в Княжичах получат по 700 тысяч гривен
Княжичи
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Также будет обсуждаться вопрос выделения квартир родственникам.
Также будет обсуждаться вопрос выделения квартир родственникам.

Семьям силовиков, которые погибли в воскресенье, 4 декабря, в перестрелке в селе Княжичи под Киевом, выплатят по 700 тысяч гривен (около 19 тысяч долларов – ред.). Об этом заявил народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко в ходе брифинга в кулуарах Верховной Рады.

"Все представители трех служб МВД придерживались инструкций, своих обязанностей, им будет выплачена компенсация, она составляет около 700 тысяч гривен", – сказал Геращенко.

Он также добавил, что также будет обсуждаться выделение квартир семьям погибших, у которых жилищный вопрос не был закрыт.

Ранее Геращенко опроверг версию, что полицейские в Княжичах сами грабили дом, который должны были охранять.

Как сообщал Корреспондент.net, в ходе спецоперации в Княжичах погибли пять силовиков. Перестрелка произошла между сотрудниками Государственной службы охраны и спецназом КОРД.

При этом четверо из пяти погибших были расстреляны в маркированном авто Госохраны, а все полицейские были одеты в спецсредства и бронежилеты.
Korrespondent
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