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Новости
Украина
6 декабря 16, 09:07
В Нацполиции отстранены руководители спецоперации в Княжичах
Княжичи
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Руководство Национальной полиции Украины приняло решение отстранить от выполнения служебных обязанностей трех руководителей тех подразделений столичной полиции, которые проводили спецоперацию в селе Княжичи.

Это необходимо для обеспечения полного и всестороннего расследования обстоятельств трагедии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

В сообщении, в частности, сказано, что такое решение принял исполняющий обязанности главы Национальной полиции Вадим Троян. Он также отстранил от выполнения служебных обязанностей на время проведения служебного расследования весь личный состав, принимавший участие в операции.

Напомним, во время спецоперации в Княжичах погибли пять силовиков. Перестрелка произошла между сотрудниками Государственной службы охраны и спецназом КОРД.

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Как сообщалось, Национальная полиция требует ареста членов группировки воров, которые были задержаны во время спецоперации в селе Княжичи.
URA-Inform
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