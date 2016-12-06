В Нацполиции отстранены руководители спецоперации в Княжичах

Это необходимо для обеспечения полного и всестороннего расследования обстоятельств трагедии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

В сообщении, в частности, сказано, что такое решение принял исполняющий обязанности главы Национальной полиции Вадим Троян. Он также отстранил от выполнения служебных обязанностей на время проведения служебного расследования весь личный состав, принимавший участие в операции.

Напомним, во время спецоперации в Княжичах погибли пять силовиков. Перестрелка произошла между сотрудниками Государственной службы охраны и спецназом КОРД.

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Как сообщалось, Национальная полиция требует ареста членов группировки воров, которые были задержаны во время спецоперации в селе Княжичи.