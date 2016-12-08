Новые подозреваемые в деле по Княжичам

Теперь общее количество задержанных по этому делу составляет восемь человек. Об этом в своем Twitter сообщил начальник Департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

По его данным, подчиненные Вадима Трояна задержали еще двух подозреваемых в причастности к "банде из Княжичей".

Напомним, в состав банды, которую задержали в Княжичах, входили бывшие правоохранители, а также ранее судимые лица.

Как сообщалось, во время задержания банды в селе Княжичи Броварского района Киевской области произошла перестрелка. В результате перестрелки трагически погибли пятеро правоохранителей.

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