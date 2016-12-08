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Новости
Украина
8 декабря 16, 10:23
Новые подозреваемые в деле по Княжичам
Княжичи
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Национальная полиция задержала еще двух человек, которые подозревают в причастности к банде грабителей, грабивших дома в поелке Княжичи Киевской области.

Теперь общее количество задержанных по этому делу составляет восемь человек. Об этом в своем Twitter сообщил начальник Департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

По его данным, подчиненные Вадима Трояна задержали еще двух подозреваемых в причастности к "банде из Княжичей".

Напомним, в состав банды, которую задержали в Княжичах, входили бывшие правоохранители, а также ранее судимые лица.

Как сообщалось, во время задержания банды в селе Княжичи Броварского района Киевской области произошла перестрелка. В результате перестрелки трагически погибли пятеро правоохранителей.

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URA-Inform
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